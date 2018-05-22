Суд перенес рассмотрение апелляции Вышинского

В апелляционном суде Херсонской области рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Кирилла Вышинского, которому объявлено подозрение в госизмене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не состоялось и перенесено на более позднюю дату.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь апелляционного суда Херсонской области Ирина Легкая.

"Назначенное на вторник рассмотрение в апелляционном суде апелляционной жалобы адвокатов Кирилла Вышинского не состоялось. Апелляционная жалоба поступила в суд. Но еще не поступили материалы уголовного производства из суда первой инстанции (Херсонского городского суда - ред.), поэтому заседание не состоялось. Как только материалы поступят, будет назначена следующая дата судебного заседания", - отметила Легкая.

Как она подчеркнула, после назначения новой даты судебного заседания на официальном сайте апелляционного суда Херсонской области будет размещен анонс с полной информацией о дате и времени заседания. Читайте также: МИД не исключает обмена Сенцова на Вышинского

Как сообщал Укринформ, Херсонский городской суд 17 мая 2018 года избрал для руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которому объявлено подозрение в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля включительно без возможности внесения залога. 15 мая прокуратура АР Крым совместно с СБУ в рамках уголовного производства по фактам решения Российской Федерацией агрессивной войны в информационной сфере относительно Украины и государственной измены провела обыски в редакции и пресс-центре "РИА Новости Украина", а также по адресам проживания лиц, которые организовывали и обеспечивали его деятельность. По результатам следственных действий получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости Украина", содержит призывы, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности. Руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому было объявлено о подозрении в госизмене и задержано. 16 мая Вышинского этапировали из Киева в Херсон, где расположен офис прокуратуры АРК, которая ведет его дело. Во время судебного заседания в Херсонском городском суде, где рассматривалось ходатайство об избрании Вышинскому меры пресечения, защита просила избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением браслета. Как заявил журналистам адвокат Вышинского Андрей Доманский, в случае удовлетворения судом ходатайства стороны обвинения об избрании Вышинскому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца, без внесения залога, защита будет подавать апелляционную жалобу.