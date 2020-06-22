Суд по MH17: засідання продовжиться сьогодні

Сьогодні об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжить засідання у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 над Донбасом 17 липня 2014 року, передає УНН.

"Судовий процес щодо MH17 продовжиться 22 червня о 10:00 CEST (11:00 за Києвом - ред.)", - повідомили у суді минулого тижня.

Спостерігати за судовими процедурами буде можливо через відеотрансляцію.

Нагадаємо, у Нідерландах 8 червня відновився процес у справі про збиття рейсу MH17 над Донбасом - на першому засіданні виступала сторона обвинувачення.

Адвокати Олега Пулатова - єдиного підсудного, представленого адвокатами - під час свого виступу заявили, що домагатимуться відстрочки слухань по суті, оскільки, за їхніми словами, обмеження через пандемію у Нідерландах не дозволили повною мірою ознайомитися з матеріалами справи, а також злітати до Росії, щоб порадитися з підзахисним.

На наступний день на засіданні стало відомо, що Нідерландська прокуратура в рамках розслідування аварії Boeing MH17 на Донбасі відкинула версію Росії про запуск ракети у районі села Зарощенське, яке у липні 2014 року контролювали ЗСУ.

Як повідомлялося в УНН, процес в окружному суді Гааги почався у березні. Слухання проходять у судовому комплексі під Амстердамом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався перший судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько "Стрєлков", який у час збиття літака називав себе "міністром оборони" угруповання "ДНР", Сергій Дубінський, відомий на прізвисько "Хмурий", відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій "генерал-майор" в угрупованні "ДНР", що очолював його власне "ГРУ", Олег Пулатов, відомий на прізвисько "Гюрза", полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубінського, - а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько "Крот", який перебував у той час у лавах угруповання "ДНР" під командуванням Дубінського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з'явилися. За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.



