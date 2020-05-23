Суд відправив під варту підозрюваного у масовому вбивстві на Житомирщині

В Житомирі взяли під варту 58-річного Анатолія Захаренка, якого підозрюють у вбивстві 7 осіб під час нічної стрілянини на березі ставка в селі Новоселиця. Відповідну постанову ухвалив Королівський районний суд міста Житомира.

"Застосувати до підозрюваного Захаренка Анатолія Петровича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін до 20 липня 2020 року до 3 г. 30 хв. без визначення розміру застави", - зачитав постанову слідчий суддя Костянтин Шалота.

Сторона звинувачення наполягала на застосуванні до підозрюваного взяття під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Проте захист просив суд про цілодобовий домашній арешт.

За словами Шалоти, підозрюваний розповів, що здійснював заходи необхідної оборони після того, як отримав вогнепальне поранення в праву руку від одного із загиблих. Він стверджував, що його життю загрожувала небезпека з боку семи загиблих, які мали вогнепальну зброю. Підозрюваний давав показання за відсутності журналістів.

Як повідомлялося, в результаті стрілянини, яку влаштував 58-річний орендар ставка в Житомирській області, загинули бійці батальйону імені Кульчицького Владислав Мамаченко і Андрій Москалець, військовослужбовець Гостомельській військової частини НГУ Віталій Вульчин, ще двоє військових з позивними Фін і Іскандер, а також волонтер Роман Ханенків і співробітник Національного авіаційного університету Олександр Білоус.