Суд заарештував поліцейського з Кагарлика, якого підозрюють у зґвалтуванні

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту поліцейському з Кагарлика Сергію Сулимі, якого підозрюють у зґвалтуванні та побитті жінки. Він не має права на заставу, пише hromadske.

Повідомляється, що в підозрюваного на утриманні є семимісячна дитина.

Засідання суду відбувалося в закритому режимі - про це клопотав адвокат Сулими, прокурор підтримав.

Нагадаємо, що 25 травня внутрішня безпека Нацполіції затримала двох поліцейських із Кагарлика за підозрою в згвалтуванні 26-річної жінки. У той же день підрозділ розформували, а співробітників відправили на переатестацію.

Сергій Сулима й Микола Кузів були затримані після того, як жінка дала свідчення про побиття і зґвалтування правоохоронцями, які доставили її у відділення для давання пояснень із приводу крадіжок.