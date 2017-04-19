Судно с украинцами затонуло в Черном море

В акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Неофициально сообщается, что пятерых людей нашли живыми, поиски остальных продолжаются.

Судно исчезло с радаров утром в среду в районе Керченской переправы, когда там был шторм в три балла, сообщил представитель южного регионального центра МЧС России. Перед этим судно подало сигнал SOS.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что кораблекрушение произошло неподалеку от населенного пункта Тамань.

В это время в море были волны высотой до трех метров и порывы ветра до 20 метров в секунду, что осложнило работу спасательных судов.

Официальной информации о судьбе экипажа пока нет. По предварительным данным, на борту находились 12 человек.

Источники российских агентств сообщают, что пятеро моряков нашли живыми, поиски семерых других продолжаются.

Судно плавало под флагом Панамы, с портом приписки в украинском Херсоне.

По предварительным данным, сухогруз следовал из Азова в Турцию с грузом зерна. Как сообщается, экипаж судна состоит из двух граждан Украины, одного гражданина Грузии и девяти россиян.

Как отмечается, судно "Герои Арсенала" полностью затонуло.