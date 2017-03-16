Сумские сторонники "блокады" начали бессрочную акцию протеста под ОГА

В Сумах возле облгосадминистрации протестующие начали бессрочную акцию: у входа разместили палатку, зажгли костры в бочках и разложили шины, которые облили горючим.

Как сообщает "Радио Свобода", на ночь на площади осталось около двух десятков активистов и примерно такое же количество правоохранителей.

Протестующие требуют отставки председателя Сумской ОГА Владимира Токаря за то, что тот "не смог" собрать внеочередную сессию по вопросу "разгона блокады", а также объяснений от тех депутатов, которые не явились на заседание 15 марта.

Раньше вечером около сотни активистов ждали возле Сумской ОГА гарантий от председателей фракций, сессия относительно "блокады" таки состоится. Но после того, как не получили гарантий, объявили бессрочную акцию.

Напомним: 15 марта на внеочередной сессии Сумской областной совет должен рассмотреть вопрос "Об обращении к президенту Украины, премьер-министру Украины и Верховной Рады Украины относительно обеспечения законности при перемещении товаров в зоне проведения антитеррористической операции". Впрочем, заседание так и не состоялось по причине отсутствия кворума.