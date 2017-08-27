Сын нардепа Шуфрича в субботу сбил человека на пешеходном переходе

В центре Киева в субботу вечером сын народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил пешехода, которого госпитализировали с многочисленными травмами, сообщает пресс-служба нардепа в Фейсбук.

Отмечается, что автомобиль марки Bentley не принадлежал сыну народного депутата,а был взят напрокат.

"В субботу вечером сыном народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфричем Нестором Несторовичем, было совершено ДТП на автомобиле марки Bentley, который ему не принадлежал, а был по его просьбе предоставлен автосалоном для съемок клипа своего товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A на парковке клуба FreeДом. Происшествие было совершено, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался 31-летний мужчина. В результате ДТП он получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается.

Также в пресс-службе народного депутата отмечают, что Н. Шуфрич-младший не оставлял место происшествия, сразу пошел на контакт с полицией и начал давать объяснения. Утверждается также, что он в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.

При этом Н. Шуфрич заявляет, что его сын будет максимально содействовать следствию, до его завершения не покинет территорию Украины и будет находиться в Киеве и области, для чего добровольно сдаст все документы, позволяющие выезд за границу.

Пострадавшему будет оказана максимальная помощь.

По информации очевидцев, сын нардепа Н.Шуфрича в момент аварии находился на водительском сидении, но позже пересел на пассажирское.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.