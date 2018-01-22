Тела погибших в Кабуле украинцев доставят спецрейсом, - посол

Четверо украинцев, которые погибли во время теракта в Кабуле, работали а авиакомпании "Украинские крылья", еще двое - в украинской компании "УРГА" и один - в афганской компании Kam Air. Такие уточненные данные сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Согласно имеющейся у нас подтвержденной информации, в Кабуле погибли 7 граждан Украины, среди них действительно есть 2 женщины. Среди погибших есть 4 сотрудников авиакомпании "Украинские крылья", в их число входят 2 женщины, о которых я сказал. Еще 2 сотрудников работники украинской компании "УРГА", которая базируется в Кропивницком, и еще один украинский гражданин работал напрямую по контракту с афганской авиакомпанией Kam Air. Это те 7 человек, тела которых идентифицированы и по которым у нас подтвержденная информация", - сказал Никитюк.

В ближайшее время планируют организовать возвращение на родину украинцев, которые проживали в данном отеле и спаслись.

"Что касается остальных граждан Украины, которые проживали на момент совершения теракта в отеле, они были сначала доставлены на базу в Кабуле. По состоянию на этот момент они там не находятся, некоторые из них вернулись в свои рабочие офисы в Кабуле, некоторые выехали в гостиницу, чтобы забрать документы и личные вещи. В ближайшие дни, как меня заверили в авиакомпании "Украинские крылья", будет организовано их возвращение на родину рейсовыми самолетами", - добавил посол.