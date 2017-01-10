Теракт в Афганистане: ранения получили посол ОАЭ и губернатор Кандагара

Во вторник, 10 января, в результате взрыва в Кабуле ранения получили посол ОАЭ в Афганистане и губернатор провинции Кандагар, пишет Европейская правда со ссылкой на Tolonews.

Пострадавший пресс-секретарь губернатора провинции Самми Хполвак заявил, что ранения от взрыва получили дипломат из ОАЭ, еще один представитель посольства и сам губернатор Хамаюн Азизи. Кроме этого жертвами теракта стали четверо охранников учреждения.

По словам источника в правоохранительных органах, на данный момент врачи оценивают состояние здоровья Хамаюна Азизи как тяжелое.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 10 января у здания парламента Афганистана в Кабуле прогремело два взрыва, в результате которых были убиты и ранены десятки людей. Инцидент произошел в одном из самых людных мест города в час пик.

