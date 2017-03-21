Теракт в Багдаде: при взрыве автомобиля погибли 23 человека, десятки раненых

Более 45 человек получили ранения. Взрыв произошел на оживленной улице шиитского района.

На юге Багдада в Ираке прогремел взрыв, в результате чего погибли как минимум 23 человека, сообщает Reuters.

Yerel Kaynaklar, "Saat 7.30 sularinda meydana gelen patlamada 27 kisinin "old"ug"u ve 54 yaralinin oldugu belirlendi." pic.twitter.com/8fP6A1H4B9 - Qawi Analiz (@QawiAnlz) March 20, 2017

Взрыв произошел на оживленной торговой улице в районе Амиль, сообщили источники. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

Ранее сообщалось, что в Багдаде также 16 февраля из-за взрыва погибли по меньшей мере 48 человек.