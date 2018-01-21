Теракт в Кабуле: появилась информация по личностям погибших украинцев

В Кабуле в результате нападения боевиков на отель Intercontinental погибли двое пилотов украинской частной авиакомпании "Украинские крылья".

Об этом заявил директор данной авиакомпании Владимир Костенко, передает "Громадське ТБ".

Владимиру Костенко эту информацию подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских пилотов.

Один из пилотов был уроженцем города Первомайск Харьковской области, 1974 года рождения. Журналисты на данный момент не публикуют его имя по этическим соображениям.

Отмечается, что пока отсутствует информация о личности второго украинского пилота.

Напомним, ответственность за нападение на отель в Кабуле взяла на себя группировка Талибан.

Как сообщал "Апостроф", по информации BBC, в столице Афганистана погибли девять украинцев. Однако глава МИД Украины Павел Климкин заявлял о шести погибших соотечественниках.