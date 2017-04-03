Теракт в Петербурге: власти назвали число погибших и раненых

В результате взрыва в петербуржском метро, по последним данным, пострадали 47 человек.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 9 человек погибли и 20 получили ранения. Об этом заявили в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает ТАСС.

"По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли девять человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сказано в сообщении.

Впоследствии Минздрав уточнил эти данные.

"В настоящее время количество пострадавших официально обозначается как 47 человек, семь человек пострадали, погибли на месте. Один человек погиб при транспортировке в скорой помощи от несовместимых с жизнью травм, 39 человек (были) госпитализированы. Двое больных госпитализированных погибло в приемном отделении в связи несовместимыми с жизнью травмами. Это минно- взрывные ранения и очень тяжелые ожоги", - сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Напомним, 3 апреля, около 14:40 по киевскому времени в метро Санкт- Петербурга в вагоне поезда метро, который двигался от станции Сенная Площадь в направлении станции Технологический институт, произошел взрыв "небольшого", по данным следствия, взрывного устройства.

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