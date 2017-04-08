Теракт в Стокгольме: 4 погибших, 15 раненых, подозреваемый арестован

По подозрению в причастности к теракту в центре Стокгольма, в результате которого, по предварительным данным, четыре человека погибли, еще 15 ранены, арестован один человек. Информация от этом обнародована на официальном сайте полиции города.

По информации источников Aftonbladet , подозреваемого арестовали в ходе операции в пятницу вечером. Он показал незначительные травмы и признал свою причастность к теракту.

Подозреваемый был арестован Национальной целевой группой.

В полиции сначала не хотели комментировать данные издания, но вскоре подтвердили данную информацию.

Напомним, днем 7 апреля грузовик врезался в толпу людей в центре Стокгольма, а затем въехал в витрину супермаркета. Сообщается, что грузовик перед этим был угнан. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

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