Террористы ИГИЛ заживо сожгли турецких солдат

Боевики террористической организации "Исламское государство" в качестве казни сожгли заживо двух военнослужащих турецкой армии.

Об этом сообщает портал Turkish Minute.

Видео казни турецких солдат распространены в социальных сетях.

Как сообщается, террористы захватили в плен турецких военных три недели назад в провинции Эль-Баб на севере Сирии.

Кроме того, в Эль-Баб произошли серьезные столкновения, ставшие причиной гибели 16 турецких военнослужащих. При этом террористы ИГИЛ понесли потери в количестве 138 убитых боевиков.

Как сообщал Mignews.com.ua, после отступления войск Российской Федерации из сирийского города Пальмира, который до недавнего времени они удерживали вместе с подразделениями правительственных сил Башара Асада, они бросили на растерзание боевиков террористической организации "Исламское государство" огромное количество военного вооружения.