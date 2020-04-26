Тимчасова слідча комісія назвала причину вибухів на арсеналі в Балаклії

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів боєприпасів на українських арсеналах встановила причину детонації снарядів на арсеналі в Балаклії Харківської області, повідомив голова ТСК, народний депутат Давид Арахамія ("Слуга народу").

За словами Арахамії, причиною вибухів на технічній території арсеналу стало "мінування", а не безпілотний літальний апарат або людський фактор, на чому наполягали Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, головний військовий і генеральний прокурори.

"Експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, з якого все почалося, був підрив спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю... Водночас, після гасіння пожежі на території арсеналу виявлено до 10 аналогічних воронок, що свідчить про тотожний характер мінування", - написав він у Facebook.

Крім того, за словами Арахамії, матеріали слідства підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклеї не було жодних літальних апаратів, а дані Украероруху про прольот безпілотника "не витримують критики і суперечать здоровому глузду".

Голова ТСК стверджує, що 17 січня комісія звернулася до Офісу генерального прокурора для передачі справи до іншого органу слідства. Також голові СБУ було направлено листа стосовно того, що комісія встановила розбіжності між версією старшого групи слідчих і реальними обставинами справи. Але звернення залишилися без уваги.

"Розслідування кримінальної справи в Харківському управлінні СБУ фактично зупинилося. Тому Комісія прийняла рішення про призначення експертизи, яку провів Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса", - додав Арахамія.

Експертиза показала, що воронка в районі перших вибухів утворилася внаслідок фугасної дії спрямованого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якого входили тринітротолуол (тротил, гексоген, тетранітропентаерітрит (ТЕН)". Чому результати харківської експертизи пріоритетніші за результати раніше проведеної київської, голова ТСК не уточнив.

Таке поєднання компонентів характерне для підривних зарядів кумулятивно- фугасної принципу дії, стверджує Давид Арахамія. За словами голови ТСК, розмір воронки вказує на те, що в землю було закладено два ряди зарядів по п'ять штук у кожному. Це приблизно 760 кг вибухівки.

Арахамія стверджує, що військовослужбовці арсеналу нібито знали про підготовку диверсії, оскільки встановлення таких зарядів - питання не одного дня. Але в матеріалах справи цього немає, стверджує голова ТСК.

"До 1 травня відповідно до закону, ТСК повинна надати повний звіт. Але оскільки за цей час ми встигли повноцінно розслідувати вибухи лише на одному з 5 об'єктів і частково почали Калинівку, ми наполягатимемо на продовженні роботи ТСК ще на 6 місяців", - додав він.

У понеділок, 27 квітня, Тимчасова слідча комісія дасть розширений брифінг.

Нагадаємо, 15 листопада в результаті вибухів боєприпасів на арсеналі в Балаклії загинули двоє саперів, п'ятеро отримали поранення.

Попередньо подію кваліфікували за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу.

НС на цьому арсеналі трапляється вже не вперше. Так, 3 травня на території складу боєприпасів під час планового розмінування сталася пожежа. У Міністерстві оборони повідомили про те, що причиною стало загоряння сухої трави.

Пожежа на складі боєприпасів в Балаклії була і в березні 2017 року. Тоді в місті були пошкоджені 392 будівлі.