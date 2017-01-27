Трагедия в Израиле: автобус с пассажирами упал в пропасть

Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Израиле - из-за дождя автобус упал с высоты 70 метров в овраг. Погибли минимум 2 человека, еще 7 - травмированы.

Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на издание The Times of Israel.

Погибшие - двое мужчин 23 и 37 лет.

Непогода усложняет работу спасателей, для эвакуации раненых в район катастрофы направлены вертолеты.

Трагедия в Израиле: автобус упал в пропасть / 4 фотографии

Неделю назад 16 человек погибли в результате ДТП с участием венгерского автобуса в Вероне на северо-востоке Италии.

Фото: The Times of Israel