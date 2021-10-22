Травмована в Раді депутатка Устінова ініціює внутрішнє розслідування інциденту

Народний депутат Олександра Устінова (фракція "Голос", об'єднання "Справедливість") ініціює внутрішнє розслідування через своє травмування у Верховній Раді внаслідок падіння на голову дверного засуву.

Про це Устінова сказала на брифінгу у Верховній Раді в п'ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

"Я знаю, що зараз мій безпосередній керівник - це голова мого комітету - розбирається з цим. Я написала заяву про те, що сталося, і зараз буде проведене внутрішнє розслідування, яке покаже, хто мав за цим усім дивитися", - сказала депутатка.

Вона сподівається, що не будуть списувати на те, що "випадково щось десь з'їхало".

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"Для мене головне - щоб такого на майбутнє не сталося, тому що велика кількість людей відвідує український парламент, в тому числі діти, і такі речі не мають повторитися", - додала Устінова.

Народний депутат Олександра Устінова (фракція "Голос", об'єднання "Справедливість") вранці 22 жовтня травмувалася у Верховній Раді — їй на голову впав дверний засув.