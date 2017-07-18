Туристы, которые застряли на острове возле Скадовска, вернулись на материк

Отдыхающие, которые застряли на острове Джарылгач возле Скадовска Херсонской области, вернулись на материк.

Об этом в Facebook сообщила одна из пострадавших Наталья Макиенко.

"Мы живы и мы наконец-то дома", - написала она.

По ее словам, отдыхающие приплыли с острова в 1.40 ночи. Их встречали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, врачи и таксисты. "Ну хоть домой довезли бесплатно", - добавила Наталья.

Ранее сообщалось, что на острове Джарылгач возле Скадовска Херсонской области застряли около 200 отдыхающих. Утром 17 июля теплоходы отправились в море при хорошей погоде, но потом поднялся шторм и судна сели на мель у острова. Людей начали эвакуировать лишь в восемь вечера.