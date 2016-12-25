Тысячи пассажиров не смогли воспользоваться метрополитеном из-за пожара возле станции метро "Лесная"

Тысячи пассажиров не смогли воспользоваться метрополитеном из-за пожара на рынке, что находится возле станции метро "Лесная".

Об этом на своей странице в Facebook написала советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает УНН.

"Горит секонд со стороны "Дарынка". Из-за ряда МАФов мы вынуждены закрыть "Лесную" и "Черниговскую".

Специалисты обследуют силовое оборудование, а тысячи пассажиров не могут удобно добраться до запланированных мест", - написала она.

Напомним, около полудня в Киеве загорелся рынок у станции метро "Лесная".