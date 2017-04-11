У автобуса футболистов "Боруссии" перед матчем ЛЧ произошел взрыв: матч перенесен

В Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия», передает Bild. Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля.

Как передает Meduza, по предварительным данным, пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра. Его отвезли в больницу. Как сильно он пострадал, не сообщается. Клуб «Боруссия» вечером 11 апреля должен был сыграть в четверть финале Лиги чемпионов с «Монако». Матч отложен до среды, 12 апреля. Билеты остаются действительными. Спасибо всем кто принимал участие в решении", - сказано в официальном "Твиттере" команды.

