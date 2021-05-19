У Білорусі розбився військовий літак - пілоти загинули

Під час аварії військового літака Лідської штурмової авіабази Як-130 під Барановичами загинули двоє льотчиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Міноборони Білорусі.

За інформацією пресслужби відомства, при виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж літака виявив технічну несправність.

Пілоти відвели літак від населеного пункту і переконавшись, що траєкторія падіння літака знаходиться поза житловими будинками, катапультувалися, але обидва загинули.

Інших жертв і руйнувань немає. Наслідки аварії ліквідовували сили МНС.

До місця події виїхала комісія Міністерства оборони на чолі з заступником міністра оборони Білорусі з озброєння.