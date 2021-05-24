У Білорусі заявили, що літак з Протасевичем "замінував" ХАМАС

Повідомлення про замінування літака надійшло від імені солдатів організації ХАМАС (палестинський ісламістський рух у секторі Газа).

Про це на пресбрифінгу щодо інциденту з аварійною посадкою літака компанії Ryanаir в Національному аеропорту "Мінськ" 23 травня заявив директор Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Артем Сікорський, передає Укрінформ з посиланням на телеграм-канал Белсату.

Відзначається, що електронний лист надійшов англійською мовою з адреси служби ProtonMail з таким текстом: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь у секторі Газа. Ми вимагаємо, щоб Європейський Союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Delphi Economic Forum повертаються додому рейсом Foxtrot Romeo 4978. У цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом".

Сікорський додав, що тиску на екіпаж Ryanair з боку білоруських диспетчерів не було.

Командувач Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил Білорусі Ігор Голуб спростовує інформацію про те, що винищувач МіГ-29 був піднятий заздалегідь, передає TUT.by.

За його словами, екіпаж літака Ryanаir розвернув судно в бік аеропорту "Мінськ" до того, як МіГ-29 був піднятий в повітря.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

В Інтернеті з'явився фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair. Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега). Сапега зараз перебуває в ІТТ Окрестіна в Мінську.