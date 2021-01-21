У Багдаді смертники влаштували два вибухи - майже два десятки загиблих

Повідомляється про щонайменше 17 загиблих та понад 25 осіб потерпілих

Терористи-смертники вчинили два вибухи на ринку у центрі іракської столиці Багдад, внаслідок них загинули щонайменше 17 осіб, понад 25 осіб отримали поранення. Про це повідомляє "Reuters".

Зазначається, що смертники привели в дію вибухові пристрої на жвавому торговельному ринку на площі Таяран. Вона розташована поблизу площі Тахрір у центрі іракської столиці.

Іракські військові заявили, що двоє зловмисників у вибухових жилетах підірвали себе серед покупців на переповненому ринку на площі Таяран.

Представник Міністерства внутрішніх справ Іраку повідомив агентству Reuters, що загинули щонайменше 13 осіб, але деякі поранені перебувають у важкому стані і кількість загиблих може зрости.

Згодом представник МВС Іраку повідомив курдському інформаційному каналу "Рудау" про 17 загиблих.

Західна iнформаційна корпорація

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