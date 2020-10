У Бейруті знову стався сильний вибух

У столиці Лівану Бейруті знову стався вибух з подальшою пожежею. Інцидент стався у міському районі Тавик-Джиде.

Про це повідомляє Daily Star.

За словами місцевих жителів, вони відчули "ударну хвилю".

Повідомляється, що в районі Тавик-Джиде вибухнув резервуар для газу біля пекарні, однак офіційно ця інформація ще не підтверджена.

#BREAKING: Videos of the explosion's aftermath at a bakery in #Beirut have appeared online. According to preliminary data, there are several victims and they are receiving help from medical workers from the Lebanese Red Cross Society pic.twitter.com/9RX7MrWUQG - Yemen Details (@DetailsYemen) October 9, 2020

На місці вибуху працюють військові та служби екстреної допомоги.

Інформації про жертви або постраждалих поки немає.

A video clip from the explosion site in Beirut. Many are trapped in burning houses. Emergency services are busy trying to rescue as many as possible. Pray for them! pic.twitter.com/GrDIVWli4v - Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 9, 2020

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута прогримів потужний вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнуло понад 200 тонн селітри. Вона була доставлена в порт Бейрута судном Rhosus, власником якого був росіянин Гречушкін. Тоді в результаті вибуху загинули 193 людини, близько 6,5 тисяч отримали поранення, майже 300 тисяч осіб залишилися без житла.

За оцінками Організації Об'єднаних Націй, у зв'язку з вибухом у Бейруті більш ніж половина населення Лівану ризикує зіткнутися з продовольчою кризою. В результаті вибуху був зруйнований основний пункт, через який Ліван проводив імпорт продовольства.