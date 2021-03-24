У Бельгії виявили ще один новий штам коронавірусу з мутацією, що раніше не спостерігали

У Бельгії виявили новий штам коронавірусу, на його частку припадає близько 4% загальної кількості випадків COVID-19 у країні.

Як уточнюється, новий штам B.1.214 був виявлений в січні цього року в лабораторії аналізу вірусів і секвенування в Льєжі, повідомляє НВ.

За словами керівника лабораторії професора генетики Вінсента Бурса, на даний момент цей штам виявлений у близько сотні пацієнтів. Найбільше хворих виявлено в Брюсселі, Фламандському Брабанті й провінції Ено.

Як повідомляється, цей штам привернув увагу вчених, тому що він має "мутацію, яку майже ніколи раніше не спостерігали".

У той же час штам B 1.214 не класифікується як "проблемний різновид", на відміну від південноафриканського, британського і бразильського видів коронавірусу.

Як повідомляє видання, дослідники "майже впевнені, що це не бельгійський штам" COVID-19. Вони вважають, що він міг прибути з Африки разом із туристами, які звідти прилетіли.