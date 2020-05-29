У Броварах відбувся конфлікт зі стріляниною між легальними та нелегальними пасажирськими перевізниками

"За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про постраждалих з'ясовується", - повідомив відділ комунікації поліції Київської області в п'ятницю.

Повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Броварів на спецлінію 102 надійшло у п'ятницю о 7:15.

Співробітники місцевої поліції прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доставили до Броварського відділу поліції.

"Затриманими виявилися особи, які прибули з інших регіонів України", - наголошується в повідомленні.

Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту.

На місці інциденту правоохоронці вилучили зброю, наразі встановлюють її приналежність.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників.

"Деталі розкриття цього злочину повідомимо пізніше", - зазначено у повідомленні.