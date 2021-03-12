У Чехії на заробітках загинули двоє українців-заробітчан. Тіла знайшли в холодильнику

У Чехії загинули двоє українців: 30-річний Юрій Рабко та 31-річний Михайло Шуптар. Тіла загиблих знайшли в холодильній камері для зберігання фруктів.

Загиблі були родом із міста Турка Львівської області, передає Zaxid.net. Відомо, що трагедія трапилася 9 березня.

Попередньо встановлено, що чоловіки задихнулися від газу, яким наповнюють холодильники, де зберігають фрукти. Де саме загинули українці і на якому підприємстві, не повідомлялося.

Глава Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів, що чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії. В Україні в них залишилися дружини й маленькі діти.

Наразі ведуться процеси, щоб повернути тіла загиблих додому.