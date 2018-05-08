У Черкасах вже 42 учні госпіталізовані через отруєння невідомою речовиною

У Черкасах 42-ох учнів школи No8 госпіталізовано до лікарні через отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook помічник начальника Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області Костянтин Проценко.

"На 11 годину ранку до обласної лікарні було госпіталізовано 42 дитини. Усі потерпілі учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи.

Попередній діагноз у всіх потерпілих, отруєння невідомою речовиною", - зазначив Проценко.

8 травня о 9:15 до оперативно-координаціного відділу Управління ДСНС від диспетчера "Станції швидкої медичної допомоги" надійшло повідомлення про госпіталізацію до Черкаської обласної дитячої клінічної лікарні трьох дітей, які почали втрачати свідомість під час шкільної лінійки в ЗОШ No8. Згодом, кількість дітей, які почали скаржитися на нудоту та запаморочення збільшилася до 15-ти.

На місце події виїхала оперативно-мобільна група Управління ДСНС, а також відділення хімічного, радіологічного та бактеріологічного захисту Аварійно- рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС. Експрес- аналізом повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, а також горючих газів, отруйних речовин на місці події виявлено не було. Згодом були задіяні методики, що дозволяють зробити дослідження території та приміщень школи щодо небезпечних речовин більш широкого спектра дії. Триває робота щодо дослідження радіаційного фону. Читайте також: Майже двом десяткам учнів стало зле на лінійці у Новомосковську

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку учні черкаської школи No8 почали скаржитися на самопочуття під час ранкової лінійки. У терміновому режимі керівництвом школи та педагогічним колективом було поінформовано про цю ситуацію батьків та ухвалено рішення про зупинку навчання у закладі до з'ясування обставин і причин цієї критичної ситуації.