У Чорнобильській зоні дев'ятий день гасять пожежі

У Чорнобильській зоні на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв дев'ятий день триває гасіння пожеж, передає Державна служба з надзвичайних ситуацій у понеділок, 13 квітня.

"Спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками. До гасіння пожеж залучено 366 осіб і 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 307 чоловік особового складу та 63 одиниці техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС, яким 12 квітня скоєно 143 скидання - 370 т води)", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, пожежа в зоні відчуження розпочався 4 квітня, для боротьби з вогнем використовували авіацію. Під час гасіння вогню літаками було скинуто 174 тонни води.

9 квітня Нацполиция знайшла можливого винуватця підпалу лісу на території зони відчуження ЧАЕС. Йому було вручено офіційне підозру. Раніше судимий чоловік визнав, що заради забави у кількох місцях підпалив траву біля закинутої ферми.

