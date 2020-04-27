У Чорнобильській зоні ліквідували всі осередки займання - Аваков

Пожежники ліквідували всі джерела загорання в лісах у Чорнобильській зоні, стверджує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Всі джерела вогню ліквідовані. Загроз немає. Йде робота рятувальників з тліючими торфовищами. Хвилю пожеж збито. Дякую рятувальникам і лісникам за роботу!", - написав очильник МВС на своїй сторінці у Twitter за підсумками поїздки до зони відчуження у неділю, 26 квітня.

У свою чергу, в пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що зусилля вогнеборців спрямовані на локалізацію двох осередків тління - в районі села Крива Гора і сіл Рудьки й Буряківка. У цій місцевості триває тління тліючих торфовищ, пеньків і решток дерев.

Важка інженерна техніка ДСНС і п'ять шляхопрокладачыв Вооурженных сил України задіяны у створенні мінералізованих смуг, вже створено 987 км смуг.

Пожежна авіація з початку операції з ліквідації пожеж скинула на ліс у зоні відчуження понад 5 тисяч тонн води, зробивши 2230 вильотів.

У Чорнобильській зоні продовжують працювати 1050 вогнеборців, задіяно 250 одиниць техніки.