У Чорнобильській зоні продовжують гасити тліючу деревину

Станом на ранок 16 квітня у Чорнобильській зоні відчуження продовжують гасити тліючі пеньки та деревину в осередках, пройдених вогнем.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 16 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв", - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляють, що відкритого вогню там немає. Інженерною технікою створили 260 км мінералізованих смуг. До гасіння залучили 530 людей та 103 одиниці техніки (зокрема, 2 вертольоти).

У ДСНС також інформують, що радіаційний стан стабільний, а потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень.

Нагадаємо, 4 квітня у зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, яка згодом через сильний вітер поширилася на чотири лісництва. На гасіння відкритого вогню рятувальникам знадобилося 10 днів і ще кілька днів знадобиться на те, щоб догасити тління.

15 квітня рятувальники відзвітували, що у Чорнобильській зоні вже немає відкритого вогню, але там ще тліють пеньки.

Поліція затримала 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал. Він розповів, що підпалив сміття та траву у трьох місцях задля забави. А після цього вітер розніс вогонь далі, й він вже не зміг впоратися та загасити багаття.

Згодом правоохоронці знайшли ще одного чоловіка, ймовірно причетного до пожежі у Чорнобильській зоні. В МВС допускають, що у зоні відчуження могла діяти група осіб.

Громадське телебачення

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