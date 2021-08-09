У Чорногорії спалахнули пожежі

У Чорногорії на горі Мало-Брдо спалахнули масштабні лісові пожежі. Про це пише УНН з посиланням на RTCG.



Пожежа швидко поширилася і загрожувала загрозою для житлових будинків та будинків. Вона наблизився до столиці країни Подгориці.

Служба захисту та порятунку повідомила, що вітер ускладнює гасіння пожежі. Мер Подгориці Іван Вукович вважає, що причиною пожежі став підпал."Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використовував можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", - написав він.

Тисячі людей залишили свої будинки на грецькому острові Евія через неконтрольовані лісові пожежі. Зведений загін ДСНС України чисельністю 100 осіб на території периферії "Спатарі" у Греції ліквідував окремі осередки пожежі.

В турецькому Даламані спалахнула нова лісова пожежа.

