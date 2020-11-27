У Чорному морі стався розлив нафти: адміністрація морпортів приховала інцидент

В АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати катастрофу

У Чорному морі поблизу портового міста Чорноморськ стався розлив нафти з судна "Аметист".

Як повідомляє Державна екологічна інспекція, Адміністрація морських портів (АМПУ) знала про цей інцидент і не повідомила їй про нього.

Глава Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що дізнавшись про забруднення акваторії Чорного моря, Держекоінспекція подала запити в АМПУ, Чорноморська філія АМПУ, а також капітану морського порту "Чорноморськ". АМПУ повідомила, що ніяких порушень не виявлено.

"Тому було прийнято рішення при взаємодії з прикордонниками підійти до причалу з моря. В результаті наші співробітники зафіксували забруднюючі плями нафтопродуктів на поверхні води і помітили сліди сорбенту, який використовується для збору нафтопродуктів з водної поверхні. Тобто в АМПУ знали про цей випадок і просто хотіли приховати катастрофу", - зазначив Мальований.

Інспектори відібрали проби води в забрудненій частині акваторії для лабораторного аналізу. За результатами перевірки в Держекоінспекції визначать збитки і з'ясують, хто є власником судна. Держекоінспекція повідомила про інцидент в Одеську обласну прокуратуру та управління Державного бюро розслідувань в Миколаєві.