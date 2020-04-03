У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом

У Львові у двох медиків діагностували коронавірус

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Зараз ці медики ізольовані, проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для проведення ПЛР-тестування.

Один з медиків - це лікар-анестезіолог львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловікові 47 років. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття звернувся до сімейного лікаря. Зараз пацієнт перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією. У лікарні швидкої допомоги провели опитування осіб, з якими контактував хворий, всіх людей ізолювали, взяли біоматеріал для ПЛР-тестування. Також медики обстежують родичів хворого лікаря.

Другий лікар - з 5-ої міської поліклініки, він перебував на лікуванні у 5- ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню.

Нагадаємо, COVID-19 спалахнув на ринку морепродуктів в китайському Ухані (адміністративний центр провінції Хубей), який було закрито з 1 січня. Як з'ясувалося, першою інфекцію підхопила продавчиня креветок.

Вірус вражає дихальні шляхи. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і важке дихання. Збудник передається від людини до людини. Вірус не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань. Ліків, рекомендованих для профілактики або лікування, немає.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, щоб не захворіти, потрібно: уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція - 1,5 метра); не торкатися обличчя, зокрема очей, носа та рота; термічно обробляти продукти. У разі появи перших симптомів ГРВІ слід невідкладно звернутися до свого сімейного лікаря.

Зазначимо: більшість людей, які хворіють на COVID-19, переносять його як звичайний ГРВІ. ВООЗ оцінює летальність від захворювання на рівні 3,4%.

З 12 березня у зв'язку зі спалахом COVID-19 в Україні діє тритижневий карантин. 18 березня в рамках карантинних заходів зупинилися всі залізничні, авіаційні та автобусні міжміські і міжобласні пасажирські перевезення. 25 березня уряд подовжив всеукраїнський карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. У світі кількість заражень перевищила мільйон.

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Тиждень.ua