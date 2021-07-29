У Карпатах в туристів влучила блискавка

Гроза застала групу туристів, коли вони перебували в районі гори Кругла Боржавського хребта.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області, передає "Еспресо.Захід".

Повідомлення про те, що потребують допомоги троє туристів, надійшло до ГУ ДСНС Закарпаття о 13:00 сьогодні, 29 липня. У них влучила блискавка, коли туристи у складі групи з восьми осіб громадян рухалися маршрутом у районі гори Кругла Боржавського хребта.

Фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи, які вирушили на спецтехніці для проведення пошуково-рятувальних робіт, знайшли потерпілих о 16:16. Їм надали першу долікарську допомогу, після чого рятувальники доправлять їх до селища Міжгір'я, де передадуть під опіку медиків.