У Харківській області розбився літак з курсантами на борту: десятки загиблих

25-го вересня у містечку Чугуєв, що на Харківщині сталася авіатроща. Літак впав і одразу загорівся.

Інформацію 5 каналу підтвердили у ДСНС Харківської області.

"На місце виїхало два підрозділи. Додаткової інформації поки немає. Поліція з'ясовує обставини", - повідомив помічник начальника ГУДСНС у Харківської області Ігор Лупандін.

У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, літак розбився при заході на посадку. Окрім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.Є загиблі та травмовані.

Тим часом у соцмережах користувачі публікують відео аварії, де видно літак, що горить.

В Офісі Президента згодом повідомили, при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. Крім екіпажу, на борту перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. За попередньою інформацією, це був навчальний політ.

Під час падіння літака почалася пожежа. Станом на зараз вогонь загасили. 20 людей загинули, двоє поранені. На борту було 28 осіб.

Створюється державна комісія для з'ясування всіх обставин та причин цієї катастрофи. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.