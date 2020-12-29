У Хорватії трапився потужний землетрус: загинула дитина.

У центральній частині Хорватії 29 грудня трапився сильний землетрус, який призвів до серйозних пошкоджень будівель у місті на південний схід від столиці. Внаслідок чого загинула дівчинка, багато людей опинилися заблокованими під завалами будинків.

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, потужність коливань землі становила 6,3, найбільше від НС постраждало місто Петриня, що за 46 кілометрів від Загреба. Про це повідомляє News Channel 9 (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що в понеділок, 28 грудня, в цьому ж районі трапився землетрус силою 5,2 бала, а цього разу було декілька дрібніших підземних поштовхів.

Однак вони завдали більшої шкоди - обвалилися дахи, фасади будівель і навіть деякі цілі будівлі. Землетрус відчувався по всій країні, а також у сусідніх Сербії, Боснії і Герцеговині та навіть у Граці на півдні Австрії.

Саме в місті Петриня внаслідок землетрусу загинула дівчинка, вік якої не повідомляється.

"Одна дівчинка загинула, а всередині будівель, які обвалилися, є поранені і люди. Моє місто було повністю зруйновано, у нас є мертві діти. Це як Хіросіма - половини міста більше не існує, в ньому більше не можна жити", - сказав мер Петрині Даринко Думбовіч.

Руїни від повністю зруйнованих будинків і пил засіяли вулиці, а одна з будівель впала на автомобіль. На опублікованих у ЗМІ кадрах видно, як пожежники намагаються прибрати уламки, щоб дістатися до людей у салоні. Їм вдалося врятувати чоловіка і маленького хлопчика, яких госпіталізували.

Для допомоги в рятувальній операції до Петрині направили хорватських військових. Прем'єр-міністр країни Андрій Пленкович та інші представники уряду теж прибули до міста після того, що трапилося.

Хорватський сейсмолог Крешимир Кук описав землетрус як "надзвичайно сильний". Він закликав людей триматися подалі від потенційно хитких старих будівель і переїхати в нові райони міста через підземні поштовхи.

У столиці Хорватії люди в страху вибігали на вулиці та в парки. За повідомленнями ЗМІ, багато хто виїжджав із Загреба, ігноруючи заборону на поїздки, введену через спалах коронавірусу.