У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza

У Києві через прорив водопроводу затопило вулицю Антоновича біля станції метро "Либідська" та ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомили київська мерія та патрульна поліція.

Аварія сталася під час гідравлічних випробувань на магістральному трубопроводі, через пошкодження якого у січні 2020 року окропом затопило Ocean Plaza.

За даними "Київтеплоенерго", рік тому під час ремонтних робіт було замінено лише пошкоджену ділянку трубопроводу довжиною 23 м.

Пошкоджений трубопровід діаметром 1000 мм введено в експлуатацію в 1987 році.

На час проведення ремонтних робіт рух транспорту біля місця пошкодження частково обмежений. Об'їзд здійснюється провулком Руслана Лужевського, вулицею Антоновича та на розворот на вулицю Велика Васильківська.

Фото: Цензор

Це уже третя подібна аварія за останні кілька днів.

14 травня прорвало трубу з гарячою водою на Пушкінській вулиці, а 20 травня через аварію на трубопроводі утворився 10-метровий грязьовий фонтан на Голосіївському проспекті.

За даними "Київтеплоенерго", в столиці України 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

За останні два роки підприємство замінило 270 км тепломереж. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка і системою аварійної сигналізації.