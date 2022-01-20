У Києві "мінували" Офіс президента

Правоохоронці отримали повідомлення про замінування Офісу президента. Проте під час перевірки вибухівки в ОПУ не знайшли, повідомила "Українська правда з посиланням на коментар столичної поліції.

Зокрема, у Нацполіції Києва розповіли, що анонімне повідомлення про замінування отримала Служба безпеки. Вже СБУ передало інформацію поліцейським. Щоправда, на Банковій жодних вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Водночас в Офісі президента повідомили, що "ОП працює у штатному режимі".

Нагадаємо, у Службі безпеки заявили, що помилкові повідомлення про мінування об'єктів соціальної сфери, які останнім часом почастішали в Україні, є інструментом гібридної війни РФ. У СБУ також додали, що за таких умов дуже важливо, щоб жителі країни це чітко усвідомлювали. Спецслужба закликала громадян зберігати спокій.

Напередодні повідомлялося, що у Києві правоохоронці перевіряють понад 30 нібито "замінованих" шкіл. Вибухівку ніде не знайшли.

Також у Києві нібито "замінували" чотири станції метро. На жодній із них вибухівки не знайшли. Загалом минулого тижня по всій Україні "мінували" близько 600 об'єктів. Крім того, лише в період минулих новорічних свят правоохоронці отримали 132 помилкові повідомлення про мінування. В результаті затримали дев'ятьох зловмисників у дев'яти областях України.

У грудні в Харкові шукали вибухівку через помилкові повідомлення довелося два дні поспіль. Спочатку правоохоронці перевіряли 216 навчальних закладів. Потім до поля дій додалися торгові центри