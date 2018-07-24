У Києві на Дорогожичах через зіткнення двох авто загинув пішохід (фото)

У Києві біля станції метро "Дорогожичі" сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Renault та електромобіля Nissan.

Про це повідомляє Влад Антонов з місця події.

Один пешеход погиб и трое пострадали: результат столкновения двух авто в Киеве на Дорогожичах: Смертельное масштабное ДТП в Киеве на Дорогожичи: в столкновении двух автомобилей сбиты 4 пешехода, один к сожалению погиб. на месте работает патрульная полиция и несколько бригад скорой. выжившие в тяжёлом состоянии, их готовят к госпитализации. Едем на место facebook.com/dtp.kiev.ua/ Запишите номер ДТП.Киев, 0937713333, Вайбер/Телеграм #Дтп #Киев #авария #фото #труп Опубликовано Владом Антоновым Вторник, 24 июля 2018 г.

За попередніми даними, хтось із водіїв проїхав на червоне світло, не поступившись дорогою, через це Renault вилетів на пішохідний перехід, зніс дорожній знак та збив людей.

Унаслідок ДТП один пішохід загинув, ще троє постраждали, їх госпіталізували у важкому стані.