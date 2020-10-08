У Києві на ходу загорілась маршрутка з пасажирами

У Києві на вулиці Сім'ї Кульженків на ходу загорілась маршрутка. У громадському транспорті були люди.

Про це повідомляє "Київ.Оперативний".

Черговий жєстяк від столичних маршруток Прямо під час руху, із пасажирами всередині, на Сім'ї Кульженків почала палати... Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Водії, які проїздили повз кинулися зі своїми вогнегасниками на допомогу. Також приїхали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що постраждалих в результаті пожежі немає.



