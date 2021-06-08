У Києві на Шота Руставелі внаслідок конфлікту отримав ножове поранення водій евакуатора - поліція

Правоохоронці Києва встановлюють обставини конфлікту на столичному Печерську, внаслідок якого водій евакуатора отримав ножове поранення.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, потерпілому на місці медики надають допомогу.

"До поліції надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на вулиці Шота Руставелі. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та медики. За попередньою інформацією, між водіями евакуатора та автомобіля "Лексус" виник конфлікт, у результаті якого водій іномарки завдав ножового поранення опонентові і поїхав з місця події", - йдеться в повідомленні.

Зусилля правоохоронців спрямовані на розшук і затримання зловмисника та встановлення всіх обставин інциденту.

Подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення першочергових слідчих дій події буде надано правову кваліфікацію.