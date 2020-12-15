У Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори, рух обмежено (фото)

15 декабря 2020, 17:28
 ЧП

У вівторок, 15 грудня, в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори. У зв'язку з подією обмежено рух у напрямку станції метро "Дорогожичі".

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.

"Вибирайте інші маршрути пересування по місту, щоб уникнути незручностей", - йдеться в повідомленні.

За даними Google maps, на вулиці Вадима Гетьмана утворився великий затор. При цьому обмежений в'їзд в бік Проспекту Перемоги, а також перекрито рух на вулиці Олександра Довженка.

 

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