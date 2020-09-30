У Києві напали на співробітницю посольства США, вона померла

У Києві сьогодні в непритомному стані виявили співробітницю посольства Сполучених Штатів з травмою голови. Жінку доставили до лікарні, де вона померла.

Про це повідомляє поліції Києва.

Співробітницю американського посольства знайшли перехожі у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вулиці Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що напасти на жінку міг чоловік 30-40 років з темним волоссям, зростом 190-200 см. Нападник, за даними поліції, був одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку. Зараз підозрюваного шукають.

"Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація", - додали в поліції.