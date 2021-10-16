У Києві невідомі обстріляли маршрутку, поранено водія

У Дніпровському районі столиці група невідомих обстріляли маршрутку. Внаслідок чого було поранено водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, зловмисники декілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та втекли, а водій автобусу 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження.

Відомо, що лікарі надали допомогу постраждалому на місці інциденту, від госпіталізації чоловік відмовся.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство.

Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення. Наразі поліція розшукує нападників.