У Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі "замінували" всі торговельні центри

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо "мінування" всіх торговельних центрів у п'яти містах України. Про це 10 лютого повідомляє "Інтерфакс- Україна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Із call-центру Служби безпеки України надійшла інформація про отримання анонімного повідомлення щодо мінування всіх торговельних центрів у містах Київ, Одеса, Харків, Дніпро та Кривий Ріг Дніпропетровської області. Триває перевірка", - повідомив співрозмовник агентства.

У СБУ масові повідомлення про "мінування" назвали інструментом гібридної агресії Росії проти України. У МВС зазначили, що більшість повідомлень надходить із тимчасово непідконтрольних територій або з Російської Федерації, і наголосили, що всі вони виявилися фейковими.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляв, що повідомлення про масові "мінування" українським правоохоронцям надходять здебільшого з Росії, із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та з Білорусі.

Державна судова адміністрація України повідомила, що в Україні 2020 року за неправдиві повідомлення про замінування засудили 129 громадян. На сьогодні Нацполіція України розслідує 709 кримінальних справ у зв'язку з неправдивими повідомленнями щодо замінування об'єктів інфраструктури в різних містах країни, 216 осіб уже повідомлено про підозру.