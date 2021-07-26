У Києві під час випробувань знову прорвало тепломережу під мостом Патона

Сьогодні, 26 липня, о 12:26, під мостом Патона під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться кожного року в міжопалювальний період, прорвало тепломережу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що пошкодження уже виявили та локалізували. Наразі розпочалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів.

Магістральний трубопровід під мостом Патона збудований у 1962 році. Він забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

У КМДА нагадали, що випробування мереж на гідравлічну міцність передбачені правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 No 620/378. За їх допомогою виявляють "слабкі" місця трубопроводів та проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон.

"Минулого року, завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам, тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за кілька останніх років", - наголосили в КМДА.

Нагадаємо, 11 липня, близько 18:30, під час гідравлічних випробувань прорвало трубу на мосту Патона. Це був другий подібний випадок на мосту з початку місяця. Попередня аварія сталася 2 липня.

Ще одна схожа аварія сталася на мосту Патона у березні 2020-го. Тоді прорвало теплотрасу. У вересні 2018-го через прорив трубопроводу міст тимчасово перетворився на "водоспад". Також трубу на мосту Патона проривало у квітні того самого року.

Міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включаючи і монтажні, виконані за допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.

Міст є аварійним і працює в обмеженому режимі.