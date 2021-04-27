У Києві підліток зарізав батьків і 8-річного братика

У Дарницькому районі Києва 16-річний підліток скоїв потрійне вбивство. Поліція знайшла тіла його батька, матері і 8-річного братика.

Жахливий інцидент стався в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Ревуцького.

До поліції звернулася бабуся затриманого, яка повідомила, що її рідний син з родиною перестали виходити на зв'язок.

Правоохоронці потрапили до квартири після залучення працівників ДСНС для аварійного відкриття дверей.

- Всередині ми виявили тіла чоловіка 1971 року народження, жінки 1979 року народження та хлопчика 2012 року народження. Після проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що до вбивства причетний 16-річний старший син потерпілих, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підліток під час чергового конфлікту з батьками спричинив ножем смертельні поранення своєму батьку та матері.

Після цього він так само вбив малолітнього брата, який став свідком розправи над батьками.

Окремо зазначається, що після потрійного вбивства підліток ще декілька днів проживав у квартирі з тілами загиблих.

До втечі хлопець вдався лише тоді, коли зрозумів, що батьків почали розшукувати.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, 16-річного хлопця затримали під час відпрацювання району у порядку ст. 208 КпК України.

- При собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для проведення відповідної експертизи, - зазначається у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За скоєне 16-річний хлопець може отримати покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Найближчими днями підлітку повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Джерело: Поліція Києва