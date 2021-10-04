У Києві повідомили про замінування університету Драгоманова. Проходить евакуація

04 октября 2021, 11:15 ЧП

Невідомі надіслали повідомлення про замінування будівлі університету імені Михайла Драгоманова. Проходить евакуація людей. Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції. Правоохоронці мають перевірити усю будівлю ВНЗ, перевірка триває вже близько години. "Так, на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення від невідомого про замінування університету Драгоманова", - повідомили у прес-службі поліції Києва. На запитання про те, чи проходить евакуація студентів, у поліції відповіли: "Так, все йде за планом".