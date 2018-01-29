У Києві сталася стрілянина: є загиблий і поранений

Через стрілянину в Шевченківському районі Києва, як сталася у понеділок, загинула одна людина і одна отримала поранення.

Про це повідомляє прес-служба столичного управляння Національної поліції.

"О 12:12 на лінію 102 надійшла інформація про вогнепальне поранення чоловіка на вулиці Лагерна у Шевченківському районі... У результаті двоє осіб отримали вогнепальні поранення, один із них - помер", - йдеться в повідомленні.

На місці зараз працюють правоохоронці. Вони втановлюють обставини події та розшукують осіб, причетних до вбивства та поранення.

Як повідомила у коментарі телеканалу "112 Україна" речниця поліції Києва Оксана Блищик, стрілянина сталася біля МАФу, в якому розташований пункт національної лотереї.

За попередньою інформацією, яка є у речниці, на момент нападу там перебувало п'ятеро працівників приватної охоронної фірми і адміністратор. Згідно з показами свідків, туди підбігли семеро чоловіків у темній формі, почалася бійка, під час якої пролунали кілька пострілів.

"Після цього зловмисники порозбігалися в різні сторони", - зазначає Блищик.

Вона повідомила також, що вже встановлені анкетні дані загиблого, іншого чоловіка із вогнепальним пораненням у живіт забрала карета швидкої допомоги.